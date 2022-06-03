Son Dakika! Bugün açıklanan veriler sonrası Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Düşüş eğilimine girmiştir - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

"DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞTİR"

Kararın açıklanmasının ardından enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİĞİMİZ ARTIŞIN ENFLASYONDAKİ GEVŞEMEYİ OLUMLU DESTEKLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Nebatı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZIN ENFLASYONUN ALTINDA EZİLMESİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"