Son Dakika: Bakan Nebati'den konut fiyatlarını artıran fırsatçılara gözdağı: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Konut Finansman Projesi'nin ardından fırsatçılar konut fiyatlarını bir anda yükseltti. Vatandaşların yükselen konut fiyatlarına tepki göstermesinden sonra hükümetten konuya ilişkin ilk adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fırsatçılarla ilgili gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

"PROJENİN AMACI UYGUN MALİYETLE EV SAHİBİ OLMAK"

Bakan Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır. Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz. "

Ayrıntılar geliyor...