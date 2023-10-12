Son Dakika: Bakan Bolat'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi ve zincir marketler indirim kararı aldı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın tüm sektörlere yaptığı indirim çağrısı karşılık buldu. Tarım Kredi marketleri 16 Ekim'den itibaren bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim kararı aldı. Zincir marketler de bazı ürünlerde indirim yapacağını duyururken, mobilyacılar da yıl sonuna kadar zam yapmayacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." sözlerini hatırlatarak, indirim çağrısını tüm sektörler için genişletmişti. Bakan Bolat'ın çağrısı sektör paydaşlarından karşılık buldu. Tarım Kredi ve zincir marketler indirim kararı aldı. Bakan Bolat'ın çağrısına mobilya sektörü de destek verdi.

MARKETLERDEN YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM KARARI

Tarım Kredi marketleri 16 Ekim'den itibaren bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim kararı aldı. Zincir marketler de bazı ürünlerde indirim yapacağını duyurdu.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDE FİYAT YARI YARIYA DÜŞECEK

Tarım Kredi marketlerinde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

3 GÜN MANAV KISMINDA İNDİRİM

Ayrıca, Tarım Kredi'de cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

MOBİLYACILARDAN YIL SONUNA KADAR ZAM YOK

Bakan Bolat'ın çağrısına mobilya sektöründen de yanıt geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada perakende fiyatlarına zam yapmayacağını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacak." dedi.