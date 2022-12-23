Son Dakika: Bakan Bilgin: Memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapacağız
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında memur ve memur emeklisi zammıyla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, "Enflasyon farkının toplu sözleşmelerde verildiğini belirten Bakan Bilgin, "Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve memur emeklisi zammı hakkında konuşan Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti. Bakan Bilgin, enflasyonun üzerinde zam yapılacağını söyledi.
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