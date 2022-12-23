Son Dakika: Bakan Bilgin: Memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapacağız

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında memur ve memur emeklisi zammıyla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, "Enflasyon farkının toplu sözleşmelerde verildiğini belirten Bakan Bilgin, "Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak." dedi.