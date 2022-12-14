Son Dakika! Bakan Bilgin: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşları heyecanlandıracak sözler geldi. Bakan Bilgin, "EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diyerek yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili kafa karışıklığını sonlandırdı. Diğer yandan Bilgin, EYT ile ilgili bazı dosyaların kaybolması hakkındaki sorununun çözüldüğünü dile getirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaş hükümet tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmanın detaylarını merak ediyor. EYT'de geçtiğimiz günlerde yaş sınırı olacağına yönelik iddiaların dolaşmasının ardından vatandaşların kafasında karışıklık meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bugün yaptığı açıklamada kafa karışıklığını giderdi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI KAPSAYACAK"

Bilgin, "EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diyerek yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili kafa karışıklığını sonlandırdı.

"EYT'DE TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

EYT'de bazı dosyaların kaybolduğu yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "EYT'deki teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun yok. Altyapıyı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.