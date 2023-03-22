Son Dakika! Bakan Bilgin: En düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif çalışmalarımız var

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını ifade eden Bilgin, "Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını söyledi.

"5 BİN 500'E YÜKSELTTİĞİMİZ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI YETERSİZ KALDI"

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle: "Biz çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu sözleşme müessesemiz bu konuda önemli bir mekanizmadır. İşçiler için mevzuatta böyle bir düzenleme yok, sosyal devlet sorumluluğuyla bunu yerine getirmek zorundayız. 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık.

"YÜKSELTECEK ALTERNATİF MODELLERİMİZ VAR"

1 aydan bir süre önce bunları açıklayacaktım ama bugün belirtiyordum. Alternatif çalışmaları en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları değerlendiren çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞI CUMHURBAŞKANIMIZA SUNACAĞIZ"

Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.

"SINIRLI BİR BÖLGEYLE İLGİLİ ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI VAR"

Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım. 5000'den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. 9 bin ile 7 bin 200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek, kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana getirmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım. Emeklilere saygı duyalım, emeklilerle ilgili reform şeklinde düzenleme yapmayı konuşuyoruz."