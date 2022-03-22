Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık - Haberler

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Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ezber bozan bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" derken, bu sözler "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret 2022, Vedat Bilgin, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

ferfer:

bizde hayal diyeni hayal ederiz sandıkta bi dahada göremezler koltuk makam olur biter bu yapılması gereken zam zaten refah seviyesini artırmak için olmayacak mecburi bir artış vatandaşın gücü kalmadı geçim derdiyle boğuşmaya

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ERKAN :

öyle dalga geçerler işte adamla. dün vatandaş refahı için yapabiliriz diyenler şimdi yeterli diyor. az bize bunlar vallahi az. körü körüne savunursak müstahak

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