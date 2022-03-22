Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
- Güncelleme:
Son dakika: AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ezber bozan bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" derken, bu sözler "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında.
Ayrıntılar geliyor...
Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022