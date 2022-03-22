Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında.

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