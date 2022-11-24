Son Dakika: Kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemeyi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Hükümet bir süredir üzerinde çalıştığı sözleşmeli personel düzenlemesinde sona geldi. Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme kapsamında heyecanla beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Bakan Bilgin, yüz binlerce kişinin sözleşmesindeki farklıları ortadan kaldıracak düzenleme için pazartesi gününü işaret etti. Bilgin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini pazartesi günü açıklayacak." dedi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SİNYALİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının Kasım ayı içerisinde tamamlanacağını aktarmıştı. Bakan Bilgin konuyla ilgili Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" demişti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİ SORUNU NE?

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor. Ayrıca görevde yükselme sınavına da giremiyorlar. Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak. Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak.