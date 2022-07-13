Son Dakika: ABD'de yıllık TÜFE haziran ayında yüzde 9,1 ile beklentileri aştı
- Güncelleme:
Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri'nde merakla beklenen veriler açıklandı. Enflasyonun 41 yıllın ardından zirveye ulaştığı ABD'de yıllık TÜFE yüzde 9,1 ile beklentileri aştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde merakla beklenen veriler tek tek açıklanıyor. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti.
YILLIK BAZDA TÜFE 9.1'LE ZİRVEYE ULAŞTI
Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.
75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI MASADA
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkabileceğini söylerken bir başka jumbo hamleye desteğini yineledi.
Bostic, Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda oldukça rahatım. Ekonominin bir sonraki hamleye dayanabileceğinden eminim. 75 baz puanlık bir artışı desteklerim" ifadelerini kullandı.