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Son Dakika: ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 8,5 ile beklentinin altında geriledi

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Son dakika: ABD'de enflasyon temmuzda yıllık yüzde 8,5 ile beklentinin altında geriledi. Geçtiğimiz ay ülkede enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın rekorunu kırmıştı.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 8,5 olarak açıklandı. Beklenti yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı. Aylık enflasyon ise değişim göstermedi.

ABD enflasyonu haziran ayında ise yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükselmişti. 40 yılın ise zirvesini yenilemişti.

Analistler veri ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacağını ve piyasaların ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül'de atacağı adımlar hakkında ipuçları arayacağını ifade etti. Buna göre, Fed'in Eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması beklenirken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı tahmin ediliyor.

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi. Euro, doları karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü. Veri sonrasında dolar/TL kuru 17,94'ten işlem görürken, ons altın fiyatı 1820 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatı ise 1040 liradan alıcı işe buluşuyor.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Dünya Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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