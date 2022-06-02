Son Dakika: 1 Temmuz'da başlıyor! Otoyollarda hız sınırları yükseltildi - Haberler

Son Dakika: 1 Temmuz'da başlıyor! Otoyollarda hız sınırları yükseltildi
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önceden duyurduğu otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılmasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderildi. Buna göre hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.
Bir süreden bu yana otoyollardaki hız sınırı üzerinde çalışma yürüten İçişleri Bakanlığı, çalışmayı noktaladı. Geçtiğimiz haftalarda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hız sınırlarının artırıldığını söyledi. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni hız sınırlarıyla ilgili bugün 81 İle genelge gönderildi.
Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine gönderilen yazıda, hangi otoyolda ne kadar hız limiti uygulanacağına ilişkin detaylara yer verildi.
Buna göre, Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak. Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.
Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.