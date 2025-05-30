Sompo Sigorta, İstanbul'da ‘Kahve Sohbetleri’ Etkinliğini Düzenledi

Sompo Sigorta, "Sompo ile Kahve Sohbetleri" etkinliğinin son ayağını İstanbul'da düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta'nın nisanda Ankara'da başlayan, Antalya, İzmir, Adana ve Trabzon ile devam eden Sompo ile Kahve Sohbetleri; İstanbul'da, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ve tüm Marmara Bölgesi'nden acentelerin katıldığı buluşmayla sona erdi.

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan ev sahipliğinde yaklaşık 300 acentenin katılımıyla gerçekleşen son buluşmada, şirketin büyüme stratejileri, sektörel değerlendirmeler ve acentelere özel hedefler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fahri Uğur, kendileri için acentelerin yalnızca iş ortağı değil, aynı zamanda ortak değerleri paylaştıkları yol arkadaşları olduklarını belirtti.

Sektörde fark yaratmak ve birlikte büyümek için bu bağı her geçen gün daha da güçlendirmek istediklerine değinen Uğur, "Sompo Sigorta'nın başarı anlayışı, yalnızca rakamsal büyümeyle sınırlı değil. Müşterisini tanıyan, teknolojiyi etkin kullanan ve işbirliğine açık acentelerle daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık ve kurumsal sigortalar gibi öne çıkan alanlarda acentelerin sunduğu katkının çok değerli olduğunu aktaran Uğur, onlara yönelik verdikleri hizmetleri akıllı çözümler ve erişilebilir hizmet anlayışıyla çeşitlendirdiklerine değindi.

Uğur, "Sompo Sigorta ile çalışan her acente, hızlı iletişim, erişilebilirlik ve güçlü altyapı avantajlarını hissediyor. Bu karşılıklı güven ortamı, bizi hem oto sigortalarında liderliğe hem de bireysel sigortalarda sürdürülebilir büyümeye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Karşılıklı güvene dayalı bağları güçlendirdik"

Burak Bayhan ise Sompo ile Kahve Sohbetleri buluşmalarının, karşılıklı değer üretimi için kurulan samimi bir diyalog ortamı oluşturduğunu, sahadan beslenen ve birlikte büyümeyi esas alan iletişim kültürünün en canlı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu buluşmalarda, Türkiye'nin her yerindeki iş ortaklarıyla bir araya gelerek hedeflerini paylaşmanın yanı sıra karşılıklı güvene dayalı bağlarını güçlendirdiklerine işaret eden Bayhan, şunları kaydetti:

"Panellerimizde acentelerimizin sorularına doğrudan yanıt verdik, önerilerini dikkatle dinledik. Bu etkileşim sayesinde, stratejilerimizi yalnızca merkezden değil, sahadan aldığımız içgörülerle şekillendiriyoruz. Katılım sağlayarak bu süreci bizlerle birlikte zenginleştiren tüm acentelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum."

Sompo Sigorta yöneticileri, altı farklı şehirde düzenlenen buluşmalarda, 600'ü aşkın acentesiyle doğrudan temas kurarak sahadan gelen görüş ve önerileri dinledi.