Sompo Sigorta 2025'te hasar yönetiminde dijitalleşmeye odaklandı

Sompo Sigorta, 2025 yılında hasar yönetimini hız ve dijitalleşme odağında güçlendirerek servis ağını ve dosya sonuçlandırma hızını artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, hasar yönetimi alanında operasyonel kapasitesini güçlendirerek geçen yılı müşteri deneyimini odağına alan adımlarla tamamladı.

Kasko ve trafik branşlarında büyüyen müşteri portföyüne paralel olarak hasar tarafında hız, erişilebilirlik ve çözüm kapasitesini artırmayı hedefleyen şirket, sistemsel altyapısını ve organizasyonel yapısını bu doğrultuda geliştirdi.

Sompo Sigorta geçen yıl Türkiye genelinde 1102 yetkili servis, 102 Ekspres Hasar Onarım Merkezi (EHOM) ve 246 özel servisle hizmet sundu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, kasko ve trafik dosyalarının ortalama 23 günde, konut hasarlarının ise 17 günde tamamlanması, şirketi oto sigortalarında sektörün hızlı şirketleri arasına taşıdı.

Sektör genelinde şikayet ortalaması yüzde 2 seviyelerindeyken, Sompo Sigorta, kasko ve konut branşlarında bu oranı yüzde 1'in altında tuttu.

EHOM sayısı yüzde 47 arttı

Geçen yıl EHOM servis ağı özelinde büyüme sağlanarak merkez sayısı yaklaşık yüzde 47 artırıldı. Şirket tarafından gerçekleştirilen ankete göre, müşterilerin yaklaşık yüzde 70'i şirketi çevresine tavsiye etti.

Hasar süreçlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılarak kameralı ve dijital tespit yöntemleriyle dosya kapanış sürelerinde iyileşme sağlandı. Müşterilerin WhatsApp üzerinden ulaşabildiği "Hasar Deneyim Uzmanı" uygulaması devreye alındı.

Konut hasarlarında fiziksel ziyarete ihtiyaç duyulmadan dijital yöntemlerle gerçekleştirilen tespitler sayesinde süreçler kısalırken, tespit aşamasının tamamlanmasının ardından ödemelerin bir gün içinde gerçekleştirilmesi sağlandı.

Kasko müşterilerine yönelik orijinal parça kullanım yaklaşımı sürdürülürken, pert süreçlerinde araç satış sürecinin tamamlanması beklenmeden araç bedelinin doğrudan müşteriye ödenmesiyle süreçler hızlandırıldı.

Hasar yönetiminde atılan dijital adımların, bu yıl daha ileri bir boyuta taşınması planlanıyor. Hız ve dijitalleşmenin merkezde olmaya devam edeceği bu dönemde, yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla dosya yöneticisine ihtiyaç duyulmadan sonuçlanan süreçlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.