Solo Seyahat Edenler İçin En Popüler Destinasyonlar Açıklandı

Seyahat platformu Enuygun.com, yalnız seyahat etmeyi sevenler için en çok tercih edilen rotaları listeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada giderek daha fazla ilgi gören solo seyahat eğilimi Türkiye'de de öne çıkıyor.

Tek başına seyahat edenlerin tercihlerinde keşif ve deneyim odaklı tatiller öne çıkarken, yaz aylarında bu eğilim sahiller, koylar ve plajlarla birleşiyor.

Enuygun.com listesine göre solo gezginlerin mutlaka deneyimlemesi gereken destinasyonlar arasında Sinop, Amasra, Adrasan, Ayvalık, Datça ve Assos yer aldı.

Sakin atmosferi, misafirperver insanları ve huzurlu ortamıyla Sinop, listede ilk sırada öne çıkan şehir oldu. Karadeniz bölgesinde yer alan Amasra ise tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaret edilebilecek rotalar arasında gösterildi.

Antalya'daki Adrasan, doğal yapısı ve deniziyle solo gezginlere önerilen rotalar arasında bulunurken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi de taş sokakları ve tarihi evleriyle tercih edilen duraklardan biri oldu. Datça, temiz koyları ve güvenli atmosferiyle öne çıkarken, Assos da sessiz ve ilham verici ortamıyla yalnız seyahat edenler için önerilen destinasyonlar arasında yer aldı.