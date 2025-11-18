Haberler

Solmaz Playground'da Tuba Umutlu İle İş Dünyasının İnsani Yaklaşımları Konuşuldu

Güncelleme:
Moet Hennessy CFO'su Tuba Umutlu, Solmaz Playground'da iş dünyasında güven ve insan odaklı yaklaşım üzerine görüşlerini paylaştı. Etkinlikte, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık gibi önemli konulara da değinildi.

Solmaz'ın eğitim ve etkinlik markası Solmaz Playground'ın yeni konuğu, Moet Hennessy'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Tuba Umutlu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Solmaz Playground, iş dünyasının ilham veren isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Umutlu, Solmaz ekipleriyle bir araya geldiği söyleşide, markanın kuruluş hikayesini, kadın lider ve anne olarak deneyimlerini ve iş yapış ilkelerini anlattı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Umutlu, 10 yılı aşkın süredir Solmaz-Moet Hennessy işbirliğinin karşılıklı güven ve güçlü insan ilişkileri üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Zorlayıcı dönemlerde bile bu güvenin ortak çözümler üretmeyi kolaylaştırdığını belirten Umutlu, yalnızca iş yapmaktan öte insan odaklı yaklaşımın performansa doğrudan olumlu yansıdığını aktardı.

Umutlu, global ve ulusal ölçekte faaliyet göstermenin getirdiği iş kriterleriyle uluslararası standartlara uyum ve kurum kültürünün önemini de anlatırken, Moet Hennessy'nin sürdürülebilirlikteki etkin yaklaşımı ve "kapsayıcılık-çeşitlilik-hakkaniyet" (DEI) odağında yürüttüğü stratejilerden bahsetti.

Şirketin, çalışanlarının görme engelliler için kendi sesleriyle kitap okuma gibi gönüllülük projeleriyle sosyal etki oluşturan çalışmalarına da değinen Umutlu, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel hedefler olmadığını, kapsayıcılık, çeşitlilik ve hakkaniyet ilkeleriyle ele alındığında iş sonuçlarını ve toplumsal etkiyi aynı anda güçlendirdiğini kaydetti.

Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın da "Uzun yıllardır güvene dayalı bu değerli işbirliğimizi her geçen gün büyütmekten ve Moet Hennessy ile sürdürülebilir başarılara imza atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
