SOL Parti: Asgari ücret belirleme süreci demokratik olmalı

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada asgari ücretin dört kişilik aileye göre değil bir kişiye göre belirlendiğini belirtti. Tombul, emeği ile geçinenlerin gerçek temsilcilerinin masada olduğu demokratik bir süreçte asgari ücret belirlenmesi gerektiğini söyledi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, "Asgari ücret belirleme süreci, Türkiye'nin en büyük toplu pazarlık sürecidir. Olması gereken; iktidarın tek taraflı belirlemeleri ile değil, emeği ile geçinenlerin gerçek temsilcilerinin masada olduğu demokratik bir süreçte asgari ücret belirlenmelidir" dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada asgari ücretin dört kişilik aileye göre değil bir kişiye göre belirlendiğini belirtti. Tombul'un bugün yaptığı açıklama şöyle:

"AKP'nin 21 yıldır uyguladığı yoksullaştırıcı ekonomik politikalar sonucunda emekçilerin ulusal gelirden aldığı pay her geçen gün azalmaktadır. Günümüzde emeği ile geçinenlerin 3'te 2'si asgari ücret civarında ücret almaktadır. Yine Türkiye'de AKP'nin uyguladığı baskıcı çalışma yaşamı uygulamaları sonucunda sadece emeği ile geçinenlerin yüzde 6'sı özgür toplu pazarlıktan yararlanabilmektedir. Asgari ücret dört kişilik ailenin ihtiyacına göre değil bir kişiye göre göre belirlenmekte ve günümüzde açlık sınırının bile altında kalmaktadır. Şimdi, asgari ücret tartışmaları yeniden gündemde. Asgari ücret belirleme süreci, Türkiye'nin en büyük toplu pazarlık sürecidir. Olması gereken; iktidarın tek taraflı belirlemeleri ile değil, emeği ile geçinenlerin gerçek temsilcilerinin masada olduğu demokratik bir süreçte asgari ücret belirlenmelidir."