Söke Ticaret Borsası Başkanları Söke Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Başkan Arıkan'a belediye başkanlığı görevinde 'başarı ve hayırlı olsun' dileklerini ileten borsa başkanları, Söke'deki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.