Söke Ticaret Borsası Başkanları Söke Belediye Başkanını Ziyaret Etti
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Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Başkan Arıkan'a belediye başkanlığı görevinde 'başarı ve hayırlı olsun' dileklerini ileten borsa başkanları, Söke'deki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.
Söke Borsa Başkanları; Başkan Arıkan'a belediye başkanlığı görevinde 'başarı ve hayırlı olsun' dileklerini ilettiler. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Söke'deki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - AYDIN