Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer Pamuk Alım Politikasını Açıkladı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilerin merakla beklediği pamuk alım politikasını açıkladı. Başkan Özer, Söke TARİŞ olarak pamuk alım politikalarını '49 lira X Randıman' olarak uygulayacaklarını bildirdi.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, 2023-2024 sezonu kapsamındaki Pamuk Alım Kampanyası'nı kamuoyuna duyurdu. Başkan Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kooperatif olarak pamuk tarımında sürdürebilirlik için belirledikleri fiyatla üreticiyi memnun edeceklerine inançlarının tam olduğunu kaydederek, Devletin de prim desteğinde bu sezon iyileştirmeye gitmesini umduklarını söyledi.

"Üzerimize düşeni yapacağız"

Üreticinin ürettiğinden hak ettiğini alması için sanayicilerin de elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Başkan Özer, "Pamuğun gerçek değerini bulması ve üreticilerimizin emeklerinin heba edilmemesi pamuk tarımının geleceği için hayati önem taşımaktadır. Bu noktada biz üretici dostu alım politikamızla birlikte kar marjımızı da düşük tutarak kooperatif olarak üzerimize düşeni her sezon olduğu gibi sezonda yapacağız. Beklentimiz sanayicimizin de pamuğun hak ettiği değerden işlem görmesi adına elini taşın altına koymasıdır. Bununla beraber Devletimizden pamuk primi desteğinin de yapılacak iyileştirmeyle en az 5 lira olmasını talep ediyoruz" dedi.

Kooperatife 19 Eylül itibariyle yeni mahsul pamuk ürününün ulaştırılmaya başlandığını da hatırlatan Başkan Özer, "Kooperatif olarak her sezon olduğu gibi bu sezonda da 7/24 çalışma esasıyla Sökemiz'in tarımsal üretimini kalkındırmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm ortak ve üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyoruz. Pamuk alım sezonumuz, pamuk tarımı için bolluğa ve berekete vesile olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN