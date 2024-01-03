Söke Kaymakamı İş İnsanlarını Ziyaret Ediyor

Söke Kaymakamı Ali Akça, ilçedeki iş insanlarını ziyaret ederek ekonominin nabzını tutuyor. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ile birlikte gerçekleştirdiği iade-i ziyaretlerle, ilçenin iş dünyasını yakından tanıyan Kaymakam Akça, işletme sahipleriyle buluşarak sektörlerindeki gelişmeleri yerinde inceletip, bilgiler alıyor.

Kaymakam Akça ilçede faaliyette bulunan işletmeleri ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında iş dünyasının sorunları ve beklentileri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Kaymakam Akça, ilçenin önde gelen önemli isimlerle de bir araya gelerek; ilçenin ekonomik dinamikleri hakkında bilgi alışverişinde de bulundu - AYDIN