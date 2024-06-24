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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Akdeniz Meyve Sineği Uyarısı

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uzman ekipleri tarafından yapılan tuzak kontrollerinde, Akdeniz meyve sineği popülasyonunda beklenmedik bir artış gözlemlendiği ifade edildi. Üreticilere zararlı popülasyonunda artış görülmesi durumunda zirai mücadele önlemleri almaları çağrısı yapıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uzman ekipleri tarafından yapılan tuzak kontrollerinde, Akdeniz meyve sineği popülasyonunda beklenmedik bir artış gözlemlendiği ifade edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmelerini, zararlı popülasyonunda artış görülmesi durumunda ise gerekli zirai mücadele önlemlerini almalarını önemle hatırlatırız" denildi. Yetkililer, Akdeniz meyve sineğinin özellikle meyve ağaçlarına büyük zarar verdiğini ve ürün kaybına yol açtığını belirtti.

"Üreticilere çağrı"

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki üreticilere acil bir çağrıda bulunarak, tarlalarında ve bahçelerinde düzenli kontroller yapmalarını ve herhangi bir artış tespit ettiklerinde vakit kaybetmeden zirai mücadeleye başlamalarını tavsiye etti. Yapılan açıklamada, "Zirai mücadele yöntemleri konusunda bilgi almak isteyen üreticilerimiz, müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Akdeniz Tuzak Söke Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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