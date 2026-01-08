Haberler

Söke'nin 2026 yılı ürün deseni belli oldu

Söke'nin 2026 yılı ürün deseni belli oldu
Söke'de 2026 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün beyanları açıklandı. Buğday, pamuk ve ayçiçeği ön planda olmak üzere toplam 112 farklı tarımsal ürün beyanı yapıldı.

Söke'de 2026 Üretim Yılı ÇKS ürün beyanları açıklanırken, ilçede buğday, pamuk ve ayçiçeği başı çekerken toplam 112 farklı tarımsal ürün deseni sisteme kaydedildi.

Aydın'ın önemli tarım bölgelerinden olan Söke ilçesinde 2026 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün beyanları belli oldu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ilçe genelinde 2026 yılı için, 260 bin dekarda buğday, 170 bin dekar alanda pamuk, 150 bin dekar alanda ayçiçeği, 140 bin dekar alanda zeytin ve 75 bin dekar alanda diğer ürünler olmak üzere toplam 112 farklı tarımsal ürün deseni beyanı yapıldı. Ürün beyanlarının 31 Haziran 2026 tarihine kadar değiştirilebileceğini açıklayan Söke İlçe Tarım ve Müdürlüğü açıklamasında "2026 Üretim Yılı ÇKS Ürün beyanlarında 112 farklı tarımsal ürün deseni beyanı yapılmıştır. Ürün beyanları 31 Haziran 2026 tarihine kadar değiştirilebilecek olup yeni alınan ya da kiralanacak tarımsal araziler sisteme yeni kayıt olarak eklenebilecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
