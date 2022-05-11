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Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor

Söke Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Söke Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Söke Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile destek paketlerini vatandaşlara ulaştırmaya devam eden Söke Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda desteğini halktan esirgemiyor. Geride bırakılan Ramazan ayı boyunca Söke Belediyesi'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından gıda paketleri ile Söke Belediyesi'nin kendi arazilerinde ürettiği buğdaydan elde edilen un paketleri vatandaşların adreslerine ulaştırıldı. Ramazan ayında bin 800 haneye gıda paketi ve 350 haneye ise 5 Kg'lık un paketi dağıtımı yapıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Söke Belediyesi, Ramazan, Ekonomi, Haberler

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