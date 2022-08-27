Üye Girişi
Haberi Paylaş

SOGEP Projeleri İçin İmzalar Atıldı

Ekonomi Haberleri

SOGEP Projeleri İçin İmzalar Atıldı

Düzce'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yürütülen ve MARKA, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi ve Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından desteklenen SOGEB projeleri için imzalar atıldı.

Düzce'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yürütülen ve MARKA, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi ve Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından desteklenen SOGEB projeleri için imzalar atıldı.

Düzce'de dezavantajlı kesimlerin istihdama katılmasını sağlamak için hazırlanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan SOGEP projeleri için imzalar atılarak hayata geçirildi. Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Özel İdare Genel Sekreterliği ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen projeler çerçevesinde gelir durumu düşük olanlar ile kadınlar, engelliler ve gençlerin istihdama kazandırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda dikiş, kuaförlük, hazır giyim gibi birçok iş kolunda açılan sınıflarda binlerce dezavantajlı vatandaş meslek sahibi olmuştu.

Yeni yapılan proje ile de yine Düzce'de birçok kadın, engelli, gencin meslek sahibi olması amaçlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Üniversitesi Düzce Valiliği Düzce Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title