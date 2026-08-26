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Sodexo Fransa'da 1097 kişiyi işten çıkaracak

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Fransız yemek ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, büyüme ve rekabet gücünü artırmak için yeniden yapılanma kapsamında Fransa'da 1097 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Bu, ülkedeki iş gücünün yaklaşık %4'üne denk geliyor.

Fransız yemek ve tesis yönetimi şirketi Sodexo, Fransa'da 1000'den fazla kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Sodexo'dan yapılan açıklamada, şirketin büyümesini hızlandırmak ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla şirketin kurumsal yeniden yapılanmaya gideceği belirtildi.

Şirketin bu kapsamda Fransa genelinde istihdam kesintisine gitmeyi planladığı aktarılan açıklamada, operasyonel süreçlerin yeniden düzenlenmesini öngören proje kapsamında ilk etapta, Sodexo'nun Fransa'daki toplam iş gücünün yüzde 4'üne tekabül eden 963 pozisyonun ortadan kaldırılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, grubun genel merkezini doğrudan ilgilendiren ayrı bir idari yapılandırma projesi kapsamında 134 pozisyonun daha ortadan kaldırılmasının beklendiği, böylece şirketin Fransa operasyonlarında planladığı toplam istihdam kesintisinin 1097'ye ulaşacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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