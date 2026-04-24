Skoda tasarım vizyonunu Milano Tasarım Haftası'nda sergiledi

Skoda, Milano Tasarım Haftası'na, güncel tasarım yaklaşımını sanat ve inovasyonla birleştiren bir sergiyle katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Milano Tasarım Haftası kapsamında, Palazzo del Senato'da gerçekleştirilen sergide, markanın güncel tasarım yaklaşımı sanat ve yenilikçi çözümlerle harmanlandı.

Renkli ve çok katmanlı kurgu, fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirerek Skoda'nın "Modern Solid" tasarım dilini etkileşimli biçimde yansıttı.

Modellemede kullanılan kil temasından ilham alan yaratıcı konsept, markanın global iletişim kampanyasıyla da paralellik taşıyor. Ziyaretçiler, sergi alanında yer alan dijital deneyim noktaları, açık oturum alanları ve çeşitli etkinliklerle Skoda'nın tasarım vizyonunu daha yakından keşfetme fırsatı buldu.

"Ooooh, that's EpiQ!" mottosuyla kurgulanan sergide, İspanyol mimar ve sanatçı Ricardo Orts işbirliğiyle hayata geçirilen enstalasyon, modelleme kilinden ilham alan yumuşak formlar ve canlı renklerle dikkati çekti.

Serginin merkezinde henüz kamuflajlı olarak sergilenen yeni elektrikli kompakt SUV modeli Epiq ve onun üç boyutlu yorumu olan Epiq Sculpt öne çıktı.

Mayısta dünya prömiyerini yapacak model, Skoda'nın elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefinin önemli bir parçası olacak.

Ziyaretçilere yalnızca görsel değil, çok yönlü bir deneyim sunan sergi alanında yaratıcı atölyelerden dijital deneyimlere kadar geniş bir program sunuldu.

Katılımcılar kendi çantalarını tasarlayıp, yapay zeka destekli avatarlarını oluşturdu ve farklı lezzet deneyimleri yaşadı. Serginin merkezinde yer alan yoga seansları ise etkinliğe farklı bir boyut katarken, ziyaretçilere dinlenme ve yenilenme imkanı sundu.

Sergi kapsamında ayrıca "Epiq Talks" başlığı altında düzenlenen oturumlarda, Skoda Auto İç Tasarım Başkanı Chan Park ile Ricardo Orts bir araya gelerek projenin kreatif sürecine dair detayları paylaştı.

Skoda, Milano Tasarım Haftası'ndaki özel katılımıyla yaratıcılık, merak ve dönüşüm temalarını ön plana çıkararak, ziyaretçileri markanın tasarım dünyasıyla etkileşim kurmasını sağladı.