Skandal görüntülerin sahibi Oba Makarna'dan açıklama

Oba Un ve Makarna sosyal medyada bozulmuş ve böceklenmiş buğday irmiğine ait görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada gündeme gelen, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan böceklenmiş buğday irmiği görüntülerine ilişkin Oba Makarna'dan açıklama geldi.

Açıklamada görüntülerdeki ürünlerin Afrika'ya ihraç edilen buğday irmiğine ait olduğu, aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı Afrika'daki üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesinden dolayı ürünün menşei olan ülkeye geri getirilmesine neden olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebinin 6 Mart 2024 tarihinde İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletildiği belirtildi.

Firmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan görüntüler ihracatını gerçekleştirdiğimiz buğday irmiğine ait olup, Afrika'da üretici olan müşterimize özel olarak üretilmiştir. Yarı mamul olan bu ürünün üreticiye maksimum 30 ila 40 gün içerisinde ulaşması gerekmektedir. Ancak aktarma limanındaki gemi acentalarından kaynaklı gecikmesinden dolayı üreticinin maksimum teslim sürelerinde ürünü temin edememesi, ürünün menşei olan ülkeye geri getirilmesine sebep olmuştur.

Geri getirilen bu ürüne ilişkin olarak imha talebi 06.03.2024 tarihinde vekilimiz Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, İskenderun Gümrük Müdürlüğü tarafından 06.03.2024 tarihine evrak kaydına alınmıştır. Ayrıca, üründe taşıma kaynaklı bozulma yaşandığı için ürün bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanmıştır." - İSTANBUL