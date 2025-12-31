Sivil toplum kuruluşlarından yeni yıl için kutlama mesajları

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında, 2025'te ekonomik zorluklarla mücadele edilirken esnaf ve sanatkarların bu sürecin yükünü taşıyan kesimlerden biri olduğunu belirtti.

Enflasyonla mücadelede sabırla ve fedakarlıkla hareket eden esnafın, her şeye rağmen vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Palandöken, "Hem halkımız hem de esnafımız yaşanan sıkıntıların geride kalması adına 2026 yılına umutla bakmaktadır. Geçtiğimiz yıl boyunca camia olarak, toplumun huzurunun korunması için üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnafın yalnızca ticaret yapan bir kesim değil, aynı zamanda bulunduğu çevrede güvenin ve düzenin temel unsuru olduğunu belirterek, her platformda esnafın sorunlarını dile getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Esnaf ve sanatkarlarla 2026'nın Türkiye için birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Palandöken, şunları ifade etti:

"TESK olarak, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, finansman sorunlarının hafifletilmesi ve piyasa dengesinin sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem ticaretin hem de ülkemizin huzur ve güven ortamının teminatı olan esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte yeni yılda sorunların aşılacağına inanıyorum. Çözüm odaklı adımların hayata geçirilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

"Refahın tabana yayıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız da 2025 yılında dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen ekonomik ve siyasi süreçlerdeki belirsizliklere dikkati çekerek, yeni yıla girerken bütün bu olumsuzlukların giderilmesini diledi.

Toplumsal ve küresel ölçekte ortak değerlerin daha güçlü hatırlandığı bir dönemin eşiğinde olunduğunu vurgulayan Yıldız, "Mesleki dayanışmayı büyütmenin önemi her geçen gün artıyor. 2026 yılının, refahın tabana yayıldığı, hukukun üstünlüğünün korunduğu, eşitlik ve adalet ilkelerinin güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 2026'da dünya genelinde barışın ve istikrarın güçlendiği, karşılıklı saygı ve anlayışın ön plana çıktığı bir sürecin hakim olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, 2026 yılının hem Türkiye hem de dünya için refah, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, herkesin yeni yılını kutladı.