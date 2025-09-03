Siverek'te Kurutmalık Domates İhracatı Ekonomiyi Destekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yetiştirilen kurutmalık domatesler, dünyanın dört bir yanına ihraç edilerek hem üreticilere hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Siverek'in verimli arazilerinde yetiştirilen organik domatesler, Temmuz ve Ağustos aylarında dallarından özenle toplanıyor. Beyaz çadırların üzerinde parçalanarak serilen domatesler, sıcaklığın 60 dereceyi bulduğu kavurucu güneş altında günlerce kurutuluyor. Doğal yöntemlerle kurutulan domatesler, İzmir ve Manisa'daki işleme tesislerine gönderiliyor. Buradan da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika, Rusya ve Orta Doğu'ya ihraç edilerek sofralara ulaştırılıyor.

Üretici aileler için önemli bir geçim kaynağı olan kuru domates, Siverek'te son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Yöre çiftçileri, kurutmalık domatesin hem ürün çeşitliliğini artırdığını hem de tarımsal gelirlerine büyük katkı sağladığını belirtiyor.

Ziraat Mühendisi Mehmet Hanifi Torpil, bölgedeki üretimin önemine dikkat çekerek, "Siverek'te Nisan ayında domates ekimi başlar, temmuz ve ağustos aylarında hasat başlar. Hasatta topladığımız domatesleri beyaz çadırlar üzerinde parçalayarak, tuzlayarak güneş altında kurutmaya bırakıyoruz. Bir araba yükü kurutulduğunda İzmir ve Manisa'da ki gıda fabrikalarına gönderiyoruz. Bu yıl ortalama 10 bin ton domates ekildi, bu yıl Siverek'ten elde etmesini amaçladığımız kuru domates 5 Bin tondur" dedi.

Üretici Erdal vurgun ise ailecek bu işten geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yıllardır domates ekiyoruz. Eskiden sadece yaş olarak satardık, ama şimdi kurutarak daha fazla kazanç elde ediyoruz. Bu ürünün hem ülkemizde hem de yurtdışında değer görmesi bizi mutlu ediyor. Siverek'in adını dünyaya duyurmak bizim için gurur verici" diye konuştu.

Kuru domates üretimi, Siverek'te tarımsal çeşitliliğin artmasına katkı sağlarken, bölge çiftçileri de her yıl daha fazla alanda üretim yapmayı hedefliyor. - ŞANLIURFA