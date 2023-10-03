Sivaslı Çiftçilerden Ayçiçeği Rekolte Artışı

Geçtiğimiz yıllarda marketlerde izdihama sebep olan ayçiçek yağı, Sivaslı çiftçileri harekete geçirdi. Geçen sene 10 bin ton civarında olan rekolte bu sene 13 bin 500 ton rekolte oldu.

Geçtiğimiz yıllarda marketlerde izdihama sebep olan ayçiçek yağı, Sivaslı çiftçileri harekete geçirdi. Geçen sene 10 bin ton civarında olan rekolte bu sene 13 bin 500 ton rekolte oldu.

Bir dönem marketlerde izdiham oluşmasına neden olan ayçiçek yağı fiyatları sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı desteklemeleriyle Sivaslı çiftçiler harekete geçti. Geçtiğimiz sene 50 bin dekar alana ekilen ay çiçeği bu sene 72 bin dekar alana ekildi. Toplamda 22 bin dekar artış yapan ayçiçeğinde, geçen sene 10 bin ton civarında olan rekolte bu sene 13 bin 500 ton rekolte oldu. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Ayçiçeğinde önümüzdeki yıllarda 100 bin dönümde 20 bin ton rekolte hedefliyoruz" dedi.

"Ayçiçeğinde 22 bin dönüm artış oldu"

Çetindağ, ayçiçeğinde geçen seneye göre 22 bin dönüm artış olduğundan bahsederek, "Pandemiden sonra ayçiçek yağının piyasasının allak bullak olmasından dolayı Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanlığımızın talimatlarıyla Sivas'ta ay çiçeği ekimine başladık. Daha çok yağlık ve çerezlik ayçiçeği ektik. Geçen yıl bu konuda başarılı olduk ve bu senede toplam 72 bin dekar alanda ayçiçeği ekildi. Geçen sene bu veriler 50 bin dekar alandı. Yani ayçiçeğinde 22 bin dönüm artış oldu. Ay çiçeği çerezlik ve yağlık olarak ikiye ayrılıyor. 6 bin 300 ton yağlık 7 bin 900 ton da çerezlik olarak yapıldı" dedi.

"Önümüzdeki yıllarda 20 bin ton rekolte hedefliyoruz"

Çetindağ, çiftçilerin ayçiçeği ekimlerine devam edeceğinden bahsederek, "Bu veriler Sivas için büyük bir şey ama gelecek sene 100 bin dönümü de geçecek. Geçen sene 10 bin ton civarında olan rekolte bu sene 13 bin 500 ton rekolte oldu ve önümüzdeki yıllarda 20 bin ton rekolte hedefliyoruz. Ayçiçeği Sivas çiftçisinin yeni ürünü olduğu için şuanda istediğimiz rekolte rakamlarına ulaştık. Ayçiçeği yağlık anlamında gündemde ve biz Sivas çiftçisi olarak bunu gündemden düşüreceğiz" diye konuştu. - SİVAS