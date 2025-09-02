Sivas Yerel Kalkınma Programı ile Yatırımcı Çekiyor

STSO Başkanı Zeki Özdemir 'Yerel kalkınma programı ve teşvik sistemi' kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada "Yeni teşvik sistemiyle birlikte Sivas'ın yatırımcılar açısından cazip bir merkez haline geldiğini vurgulayan Özdemir, bu sürecin güçlü iş birlikleriyle destekleneceğini" ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda 'Yerel kalkınma programı ve teşvik sistemi' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, STSO Başkanı Zeki Özdemir, TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcısı Atanur Karadağ, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Demirağ OSB Müdürü Yusuf Kenan Gökkaya ve Demirağ OSB yatırımcılarından Etrak Mühendislik firma sahibi Saffet Çakmak katıldı. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, yeni teşvik sistemi hakkında detaylı bilgiler paylaşarak, sağlanan desteklerin yatırımcılar açısından oluşturacağı avantajlara dikkat çekti. STSO Başkanı Özdemir, "Belirlenen dört öncelikli sektörün desteklenmesi, ilimizin yatırım çekme kapasitesini artıracak ve istihdama doğrudan katkı sağlayacaktır. Odamız, üyelerimizin bu imkanlardan en etkin şekilde yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaları sürdürecektir" dedi. - SİVAS