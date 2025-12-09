Sivas'ta öğrenciler, meslek sektörleri temsilcileri ile buluştu

Sivas'ta lise ve üniversite öğrencileri, iş adamları ile bir araya geldi. Bilgi ve tecrübe aktarımının hedeflendiği programda öğrenciler merak ettiği soruların yanıtını buldu.

Sivas'ta Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile program düzenlendi. 'Sivas Mesleki ve Teknik Eğitim Sektörel İş Birliği Buluşması'nda lisele ve üniversite öğrencileri iş insanları ile bir araya geldi.

"Başarılı bir sonuç için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Programda konuşan Sivas Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "Mesleği; meslek liselerinden, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra hayata insanı bir adım daha hızlı yaklaştıran bir araç olarak görmek mümkün. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığının bir protokolü gereği illerde ticaret ve sanayi odaları meslek liseleri ile protokol birlikteliği sağlıyorlar. Bizim de burada Organize Sanayi içinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizle ve Bilişim Lisemizle proje okuluyuz. Biz de o okullarımızla beraber öğrencilerimizin gençlerimizin mesleki eğitimde başarılı bir sonuç vermeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir başka birlikteliğimizin sonucu olarak toplantıya Ticaret ve Sanayi Odamızın üyesi olan sanayicilerimizi de davet ettik. Sizlerle beraber onları buluşturmak istedik. Hem onların sizlerden olan talepleri hem de siz öğrencilerin buradaki sanayicilerle olan iletişiminin olmasının bizi çok mutlu ettiğini söylemek isterim" dedi.

"Bütün çalışmalarımızın merkezinde bu ülkenin geleceği olan gençlerimiz var"

Toplantının önemine dikkat çeken Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Bugün anlamlı bir vesile ile bir aradayız. Sivas Mesleki ve Teknik Eğitimi Sektörel İş Birliği Buluşması'nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sözlerimin başında bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyor, bugün burada eğitimle üretimin gençlikle sektörün ve hayallerle fırsatların buluştuğu önemli bir platformda bir arada buluşuyoruz. Bu buluşmayı değerli kılan en önemli unsur ise gençlerimiz bütün çalışmalarımızın merkezinde bu ülkenin geleceği olan gençlerimiz var. Şüphesiz mesleki ve teknik eğitim ancak sektörle iş birliği içerisindeyse anlam kazanır ve gelişir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan sunum yaptı. Sunumun ardından söz alan öğrenciler, merak ettiği soruların yanıtını buldu. - SİVAS