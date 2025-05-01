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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Mart Ayında Arttı

Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Mart Ayında Arttı
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TÜİK verilerine göre Sivas'ta Mart ayında motorlu kara taşıtı sayısı 204 bin 961'e yükseldi. 4 bin 745 aracın devri gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Şubat ayında 203 bin 716 olan motorlu kara taşıtı sayısı Mart ayında 204 bin 961'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 106 bin 325'ini otomobil, 37 bin 743'ünü traktör, 30 bin 898'ini kamyonet, 18 bin 252'sini motosiklet, 6 bin 649'unu kamyon, 3 bin 79'unu minibüs, bin 307'sini otobüs, 708'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 745 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Mart ayında 4 bin 745 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 191'ini otomobil, 699'unu kamyonet, 379'unu traktör, 272'sini motosiklet, 53'ünü minibüs, 118'ini kamyon, 18'ini otobüs, 15'ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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