Haberler

Borusan EnBW Enerji'nin Sivas'taki 80 megavatlık Pelit RES'i üretime başladı

Borusan EnBW Enerji'nin Sivas'taki 80 megavatlık Pelit RES'i üretime başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borusan Grubu ve EnBW'nin ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, Sivas'ta 80 megavatlık Pelit Rüzgar Enerjisi Santrali'ni devreye alarak İç Anadolu Bölgesi'nde enerji üretimine başladı. Tesis, 178 bin ton karbondioksit salımını engelleyerek, 122 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Borusan Grubu ve Energie Baden-Württemberg AG'nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji'nin 80 megavatlık kurulu güce sahip Pelit Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Sivas'ta elektrik üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan EnBW Enerji'nin İç Anadolu Bölgesi'ndeki ilk projesi olan Sivas'taki Pelit RES tam kapasite devreye alındı.

Toplam 80 megavat kurulu güce sahip Pelit RES, şirket portföyünün 5'inci büyük tesisi oldu. Bu devreye alımla Borusan EnBW Enerji'nin rüzgar santrali sayısı 10, türbin sayısı 212 ve toplam kurulu gücü 935 megavata ulaştı.

Yaklaşık 178 bin ton karbondioksit salımını engelleyeceği hesaplanan Pelit RES, bu yönüyle 4,6 milyon ağacın karbon tutma kapasitesine eşdeğer katkı sağlayacak. Ayrıca tesisin üreteceği elektrik, yaklaşık 122 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, Pelit RES'le şirketin üretim haritasına İç Anadolu Bölgesi'nin eklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgenin rüzgar rejimi, yıl geneline yayılan performansımızı daha dengeli hale getirirken, operasyonel planlamada bize önemli bir esneklik sağlıyor. Tamamı yenilenebilir enerji tesislerinden oluşan portföyümüzdeki 80 megavatlık bu yatırımımızın devreye alınmasıyla, yerli ve yenilenebilir enerjinin payını yükselterek ülkemizin enerji bağımsızlığına, arz güvenliğine ve 2053 Net Sıfır hedeflerine katkı sunuyoruz. Pelit RES, bu yaklaşımın güçlü bir örneği olarak sürdürülebilir ve güvenilir enerji üretimini destekliyor."

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title