Borusan EnBW Enerji'nin Sivas'taki 80 megavatlık Pelit RES'i üretime başladı

Borusan Grubu ve Energie Baden-Württemberg AG'nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji'nin 80 megavatlık kurulu güce sahip Pelit Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Sivas'ta elektrik üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan EnBW Enerji'nin İç Anadolu Bölgesi'ndeki ilk projesi olan Sivas'taki Pelit RES tam kapasite devreye alındı.

Toplam 80 megavat kurulu güce sahip Pelit RES, şirket portföyünün 5'inci büyük tesisi oldu. Bu devreye alımla Borusan EnBW Enerji'nin rüzgar santrali sayısı 10, türbin sayısı 212 ve toplam kurulu gücü 935 megavata ulaştı.

Yaklaşık 178 bin ton karbondioksit salımını engelleyeceği hesaplanan Pelit RES, bu yönüyle 4,6 milyon ağacın karbon tutma kapasitesine eşdeğer katkı sağlayacak. Ayrıca tesisin üreteceği elektrik, yaklaşık 122 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, Pelit RES'le şirketin üretim haritasına İç Anadolu Bölgesi'nin eklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgenin rüzgar rejimi, yıl geneline yayılan performansımızı daha dengeli hale getirirken, operasyonel planlamada bize önemli bir esneklik sağlıyor. Tamamı yenilenebilir enerji tesislerinden oluşan portföyümüzdeki 80 megavatlık bu yatırımımızın devreye alınmasıyla, yerli ve yenilenebilir enerjinin payını yükselterek ülkemizin enerji bağımsızlığına, arz güvenliğine ve 2053 Net Sıfır hedeflerine katkı sunuyoruz. Pelit RES, bu yaklaşımın güçlü bir örneği olarak sürdürülebilir ve güvenilir enerji üretimini destekliyor."