Sivas, Stratejik İş Birliği Merkezi Olma Yolunda

STSO Başkanı Zeki Özdemir, "Sivas, raylı sistemler başta olmak üzere birçok sektörde iş birliği için stratejik bir merkezdir" diye konuştu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın yatırım potansiyelini anlatmak ve yeni iş birlikleri için oluşturmak için işbirliklerine devam ediyor. Ankara'da Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret eden Özdemir'e, STSO Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu ve Demirağ OSB yatırımcılarından Etrak Mühendislik Akıllı Taşıt Teknolojileri firma sahibi Saffet Çakmak eşlik etti.

Görüşmede Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş da yer aldı. Özdemir, Demirağ OSB'nin sunduğu imkanları aktararak, ARUS'un Türkiye genelinde raylı ulaşım sektörünü bir araya getiren yapısının, önemine de vurgu yaptı. Özdemir, Sivas'ın stratejik konumu ve üretim altyapısıyla raylı sistemler başta olmak üzere birçok sektörde iş birliği için güçlü bir merkez olduğunu belirterek "ARUS ile kurulacak iş birlikleri, şehrimizin sanayisine ivme kazandıracak ve milli markalar üretme vizyonuna katkı sağlayacaktır" dedi. - SİVAS