Haberler

Sivas, Stratejik İş Birliği Merkezi Olma Yolunda

Sivas, Stratejik İş Birliği Merkezi Olma Yolunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın stratejik konumu ve yatırım potansiyeli ile raylı sistemler alanında iş birliği için önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Özdemir, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) ile kurulacak iş birliklerinin şehrin sanayisine ivme kazandıracağını vurguladı.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, "Sivas, raylı sistemler başta olmak üzere birçok sektörde iş birliği için stratejik bir merkezdir" diye konuştu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın yatırım potansiyelini anlatmak ve yeni iş birlikleri için oluşturmak için işbirliklerine devam ediyor. Ankara'da Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret eden Özdemir'e, STSO Başkan Vekili Mutlu Türkoğlu ve Demirağ OSB yatırımcılarından Etrak Mühendislik Akıllı Taşıt Teknolojileri firma sahibi Saffet Çakmak eşlik etti.

Görüşmede Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş da yer aldı. Özdemir, Demirağ OSB'nin sunduğu imkanları aktararak, ARUS'un Türkiye genelinde raylı ulaşım sektörünü bir araya getiren yapısının, önemine de vurgu yaptı. Özdemir, Sivas'ın stratejik konumu ve üretim altyapısıyla raylı sistemler başta olmak üzere birçok sektörde iş birliği için güçlü bir merkez olduğunu belirterek "ARUS ile kurulacak iş birlikleri, şehrimizin sanayisine ivme kazandıracak ve milli markalar üretme vizyonuna katkı sağlayacaktır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Venezuela'dan ABD'ye rest! Uyuşturucu kaçakçılığı yapılan gizli pist imha edildi

ABD'ye bir rest daha! Gizli uçak pisti imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.