Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı
Ekonomi Haberleri
Sivas'ın Hafik ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Kaymakam Yusuf Keten, Belediye Başkanı Harun İsa Gültay ve AKSA Sivas Doğalgaz Şirket Müdürü Resul Korkmaz, kazı çalışmalarını yerinde inceledi. İlçeye doğal gaz hizmetinin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.
Kaymakam Yusuf Keten, Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, AKSA Sivas Doğalgaz Şirket Müdürü Resul Korkmaz, Atatürk Caddesi'nden başlayan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaymakam Keten, burada yaptığı açıklamada, ilçeye bu hizmetin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Gültay ise "2024 yılı ağustos ayı içerisinde evlerimiz doğal gazla buluşmuş olacak. Çalışmalarımıza destek veren, doğal gazın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Korkmaz da çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.