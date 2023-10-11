Sivas'ın Akıncılar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor
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Akıncılar Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi işbirliği ile başlatılan doğal gaz alt yapı çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında doğal gaz deposu ve basınç istasyonu dolum tankı sabitleme çalışması yapıldı. İlçedeki mahallelerde ise doğalgaz boru hattı döşeme işlemine devam ediliyor.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.
Akıncılar Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi işbirliği ile başlatılan doğal gaz alt yapı çalışmaları sürüyor.
Proje kapsamında doğal gaz deposu ve basınç istasyonu dolum tankı sabitleme çalışması yapıldı.
İlçedeki mahallelerde ise doğalgaz boru hattı döşeme işlemine devam ediliyor.
Kaynak: AA / Ekonomi