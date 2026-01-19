Haberler

Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik

Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK'nın işten çıkış kodlarını içeren kayıtlarıyla ilgili yapılan değişiklikle, işverenlere verilen hizmet dökümü belgelerinden fesih kodları kaldırıldı; kararın Danıştay'ın "ahlak ve iyi niyet" koduna ilişkin iptal hükmü sonrası hayata geçtiği öğrenildi.

  • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinden işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar kaldırıldı.
  • Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında SGK kayıtlarındaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık' kodunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmetti.
  • İşten ayrılış bildirgesinde fesih nedenleri hâlen yer alıyor.

SGK kayıtlarıyla ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde, işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamaların kaldırıldığı öğrenildi.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI BELGEDEN KALDIRILDI

Yeni iş bulma sürecinde çalışanlar için sorun yarattığı belirtilen işten çıkış kodlarına ilişkin belgede değişikliğe gidildi. Buna göre, işverenlere sunulan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde artık işten çıkış kodları ve fesih nedenleri yer almıyor.

DANIŞTAY KARARI ETKİLİ OLDU

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında SGK kayıtlarında yer alan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemişti. Mahkeme, bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bunun çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkiler doğurabildiğini belirterek, düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkına aykırı olduğuna hükmetmişti.

KİŞİ GÖRÜYOR, KURUM GÖREMİYOR

NTV'de yer alan habere göre, e-Devlet üzerinden yapılan SGK hizmet dökümü sorgulamalarında işten çıkış kodları çalışan tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere verilen resmi SGK belgelerinde bu kodlar ve açıklamalar artık yer almıyor.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ GÜNDEMDE

Öte yandan, işe alım sürecinde işverenin çalışandan talep ettiği işten ayrılış bildirgesinde fesih nedenlerinin hâlen yer aldığı belirtiliyor. Danıştay'ın ilerleyen süreçte bu belgeye ilişkin de karar alabileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kodların ve açıklamaların kaldırılmasının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

Görüntü İstanbul'dan! Seferler aksadı, insan seli oluştu
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu