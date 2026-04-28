Şişecam'ın "Poetry of the Factory" projesine 7 ödül

Şişecam'ın "Poetry of the Factory" projesi, MIXX ve MarTech ödül programlarında toplam 7 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, cam ambalaj ve düz cam fabrikalarındaki üretim aşamalarını farklı bir anlatım tarzıyla sunmak amacıyla hazırladığı iletişim projesiyle ödüller elde etti.

Proje, MIXX Ödülleri'nde "Seri Video Reklamlar", "Dikey Videolar" ve "B2B Kampanyaları" kategorilerinde altın, "Üretken Yapay Zeka Kullanan Kampanyalar" ve "Dijital Ses Kampanyaları" alanlarında ise bronz ödüle layık görüldü.

Şirket, MarTech Ödülleri'nde de "B2B Alanında Teknolojinin En İyi Kullanımı" ve "Yapay Zeka Destekli Yaratıcı İçerik Üretimi" kategorilerinde ödüle ulaştı.

Üretim aşamaları farklı müzik türleri eşliğinde hazırlandı

"On film, on tür, on hikaye" konseptiyle hazırlanan proje, üretim süreçlerini anlatan 10 kısa filmden oluşuyor. Filmlerde üretim aşamaları, farklı müzik türleri eşliğinde ele alınıyor. Proje kapsamında hazırlanan videolarda, şişe üretimine form kazandırma süreci vals ritmiyle aktarılırken, camı oluşturan ham maddeler kum, kireç taşı, soda külü ve dolomit, rap müzik altyapısıyla anlatılıyor. Düz cam plakalarının fabrikadan ayrılışı folk şarkısıyla, robot vinçler ve cam plakaların etkileşimi ise düet formatında sunuluyor.

Çekimleri iki kişi tarafından cep telefonlarıyla gerçekleştirilen projede, büyük prodüksiyon ekipleri yerine düşük bütçeyle etki oluşturuldu. Filmlerdeki şarkı sözleri, monologlar ve müzik kompozisyonları, yapay zeka desteğiyle hazırlandı. Videolarda kullanılan müzikler, Spotify'da albüm olarak yayınlandı.

Sosyal medya platformlarında da paylaşılan içerikler, şirketin ortalama iletişim metrikleriyle kıyaslandığında 3 kat daha fazla beğeni, 6 kat daha fazla yorum ve 4,5 kat daha fazla paylaşıma ulaştı.