Şişecam, Global Genç Yetenek Programı'nın 9. Dönemi İçin Başvuruları Açtı

Şişecam, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik Global Genç Yetenek Programı Together'ın 9. dönem başvurularını 2-28 Eylül'de alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın, genç yetenekleri iş dünyasına kazandırmak ve kendi deneyimini onların yenilikçi bakış açılarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği programın yeni dönemi başlıyor.

Bu kapsamda üniversitelerin son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 2-28 Eylül döneminde programa başvurabilecek.

Adaylar, genel yetenek sınavı, vaka analizi, video mülakat ve İngilizce değerlendirmelerinin ardından seçilecek.

Programa kabul edilen gençler, aralık ayında başlayacak staj döneminde Şişecam Genel Merkezi, farklı üretim tesisleri ve Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde 7 ay süreyle yarı zamanlı olarak çalışacak. Başarılı öğrenciler, Şişecam'da kariyerlerine başlama fırsatı yakalayacak.

Program, 2017'de hayata geçirilmesinden bu yana Şişecam'ın yeni mezun aday işe alımında öncelikli kaynaklarından biri haline geldi. Programa 8 yılda katılan 1497 genç yetenekten 587'si, stajları sonrasında profesyonel iş yaşamlarına Şişecam'da devam etti.

Bu yıl Türkiye'de 96, global lokasyonlarda ise 53 genç program aracılığıyla staj yapma imkanı yakalarken, 45 stajyer de işe alım adımlarını başarıyla geçerek Şişecam'da çalışmaya başladı. Programa başvurular, Şişecam'ın LinkedIn sayfasında yer alacak ilan üzerinden yapılabilecek.