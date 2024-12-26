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Şişecam, ABD'deki Soda Yatırımlarını Tamamladı

Şişecam, ABD'deki Soda Yatırımlarını Tamamladı
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Şişecam, Ciner Grubu ile ortak olduğu ABD'deki soda yatırımlarında grubun paylarının tamamını satın aldı. Bu anlaşma ile Şişecam, doğal soda külü üretim kapasitesini artırarak dünya liderliğine bir adım daha yaklaştı.

Şişecam, Ciner Grubu ile ortak oldukları ABD'deki soda yatırım ve operasyonlarında grubun paylarının tamamını satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, soda külü alanında liderlik yolunu açacak adım attı.

Şirket, ABD'deki ortağı Ciner Grubu'ndan, Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarının tamamını aldı.

Anlaşmayla Şişecam'ın, ABD'de devam eden ve tamamlandığında yıllık 5 milyon ton doğal soda külü üretecek yatırımı yapan Pacific Soda LLC'deki payı yüzde 100'e çıktı.

Şirketin, Wyoming'de faaliyet gösteren Sisecam Wyoming LLC'deki payı ise yüzde 51'e yükseldi.

Kalan hisseleri ABD'li NRP Trona LLC'ye ait olan bu tesis, yıllık 2,5 milyon ton doğal soda üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Hisse devri için gruba toplam 285 milyon 389 bin dolar ödeme yapacak olan Şişecam, bu hamleyle soda külü ve doğal soda külü alanlarında dünya liderliğine bir adım daha yaklaşacak.

Üretim maliyeti ve karbon ayak izi ile su tüketimi başta olmak üzere, sürdürülebilirlik alanındaki çoklu avantajlarıyla öne çıkan doğal soda külünü portföyünde önemli bir alan olarak konumlayan şirket, devam eden yatırımlarının da hayata geçmesiyle birlikte toplam 10 milyon tonu aşan global soda külü üretim kapasitesine ulaşacak.

5 milyon tonluk soda külü üretim kapasitesiyle dünyada soda külü alanında ilk 3 üreticiden biri durumunda olan şirket, yüzde 100 sahipliğine aldığı 5 milyon ton kapasiteli Pacific projesinin de tamamlanmasıyla 7,5 milyon tonu doğal soda külü olmak üzere toplam 10 milyon tonu aşan soda külü üretim kapasitesiyle bu alanlarda dünyada söz sahibi olacak.

"AR-GE çalışmalarımızı global ölçekte ve çoklu işbirlikleri ile sürdürüyoruz"

Cam üretiminin yanı sıra birçok sektöre girdi veren ve stratejik bir malzeme olan soda külü, küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Geçen yıl 66 milyon ton olan küresel soda külü talebinin yıllık ortalama yüzde 3 büyüyerek 2030'da 83 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu büyüklük içinde bugün yüzde 30 seviyesinde olan doğal soda külü payının da gelecek 10 yıl içinde yüzde 40'a ulaşacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, dünya, büyük belirsizliklere sahne olurken, şirketler portföylerini bütünsel bir yaklaşımla çevik yönetebildiklerinin belirterek, piyasa dinamikleri yakından takip edilirken beklentilerin öngörülüp hızla planlara yansıtılabildiği ölçüde başarılı olunacağı bir dönemden geçildiğini aktardı.

Karbon ayak iziyle su tüketimi başta olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili çoklu faydaları ve üretim maliyeti avantajı özellikleriyle öne çıkan doğal soda külü üretimi yatırımlarını artırma kararı aldıklarını kaydeden Elverici, "Bu kararla birlikte soda külü üretiminde ve doğal soda külü üretiminde dünya liderliğine yürüyoruz. Soda külündeki potansiyeli bugün girdi verdiği sektörlerle sınırlı görmüyoruz. Soda külünün hızla büyümekte olan enerji depolama amaçlı bataryalar başta olmak üzere yeni ve farklı endüstrilere de girdi sağlaması yönünde AR-GE çalışmalarımızı global ölçekte ve çoklu işbirlikleri ile sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elverici, Ciner Grubu ile 5 yıldır sürdürdükleri iş ortaklığını ABD'de yapımı süren Stockton Liman İşletmesi projesinde sürdürdüklerini ve bu alanda da birlikte değer yaratmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Şişecam bugünün gelişmelerini ve gereksinimlerini karşılayacak gerekli yönetimi kararlılıkla sergilemeye devam ederken, geleceğin beklentilerini öngören stratejik ve yapısal adımlarla gelişim yolculuğunu da etkin bir şekilde sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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