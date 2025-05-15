Şişecam, 90. Yılında Global Tedarikçi Zirvesi'ni Düzenledi

Şişecam, 90. Yılında Global Tedarikçi Zirvesi'ni Düzenledi
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Şişecam, 90. yıl dönümünü kutlarken Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla buluştu. Zirve, 'Değişimi Birlikte Tasarlayalım' temasıyla gerçekleşti ve sürdürülebilirlik ile dijital dönüşüm ön planda tutuldu.

Bu yıl 90'ıncı yıl dönümünü kutlayan Şişecam, Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen zirve, "Değişimi Birlikte Tasarlayalım" (United to Collaborate-Navigating Together) temasıyla düzenlendi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, 90 yıllık hikayelerinin, ilerleme, dayanıklılık ve güçlü ortaklıklarla şekillenen bir yolculuk olduğunu belirtti.

Yücel, "Kültürünün odağına tüm paydaşları için değer yaratmayı koymuş bir kurum olarak, yaratılan değerin ancak birlikte geliştirilebileceğinin farkındayız. Bireysel yaklaşımların ve çabaların ilerlemek için yeterli olmadığı günümüzde, işbirliğinin, ortak sonuçlara ulaşmanın ötesinde birlikte düşünme, plan yapma ve ilerleme yolculuğu olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin temasının, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunu aktaran Yücel, geleceğe hazır bir ekosistem inşa ederken temel önceliklerinin sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve operasyonel esneklik olduğuna değindi.

İş ortaklarına çağrıda bulunan Yücel, "Tüm iş ortaklarımıza inovasyonu sadece bir gelişim fırsatı olarak değil, aynı zamanda ortak bir sorumluluk konusu olarak ele almaya davet ediyorum. Çünkü bugün birlikte ortaya çıkardıklarımız, yarınlarımızı da şekillendirecek. Gelin, değişimi birlikte tasarlayalım. Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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