Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü

Şişecam, Çimentosu, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Düz Cam', 'Cam Ambalaj' ve 'Cam Ev Eşyası' kategorilerinde 'En Fazla İhracat Yapan Firma' ödüllerine layık görüldü. Şirketin uluslararası satışları, toplam konsolide satışlarının %59,34'ünü oluşturdu.

Şişecam, 8. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen ve 2025 ihracatçılarının ödüllendirildiği törende Şişecam, "Düz Cam", "Cam Ambalaj" ve "Cam Ev Eşyası" kategorilerinde "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödüllerini aldı.

Geçen yıl 225 milyar lira düzeyinde konsolide net satış gerçekleştiren şirketin, Türkiye'den yaptığı ihracatla yurt dışındaki üretim tesislerinden elde ettiği satışların toplamını ifade eden uluslararası satışlarının, konsolide satışları içindeki payı yüzde 59,34 olarak kaydedildi.

Aynı yıl içinde 35,8 milyar lira tutarında yatırım yapan şirketin ihracat hacmi ise 938 milyon dolar seviyesinde oldu.

Şirket, 2025 boyunca 5,6 milyon ton cam, 4,3 milyon ton soda külü ve 4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak

Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu takacak
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin