Şırnak'ta Mera Islah ve Amenajman Projesi Uygulamaya Alındı

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İdil ilçesinin Oymak köyünde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' hayata geçirildi.

Şırnak Tarım ve orman İl Müdürlüğü tarafından 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' çerçevesinde küçük ve büyükbaş hayvanlarına suluk ve gölgelik alanlar yapıldı. Proje değeri 687 bin 500 TL olan çalışma İdil ilçesinin Oymak köyünde uygulanmaya başladı. Proje hakkında bilgi veren Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, "Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu proje ile ilimizin mera alanlarında çitfçilerimizin mera alanlarından en iyi şekilde faydalanması için çalışmalar yapmaktadır. İlimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından ülkemizin en önemli şehirlerindendir. Kırsal nüfusun büyük çoğunluğu hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlamaktadır" dedi. - ŞIRNAK