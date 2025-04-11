Şırnak'ta GAP Eylem Planı Kapsamında 5 Projeye 63,5 Milyon TL Destek

Şırnak'ta GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda 5 proje için toplam 63,5 milyon TL destek sağlanacak projeler için imzalar atıldı.

Şırnak Valiliği toplantı salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, GAP Eylem Planı hakkında bilgilendirme yapılırken, bölgede yürütülmesi planlanan projeler de istişare edildi. Görüşmelerin ardından, GAP destekli 5 projenin protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda GAP İdaresi tarafından Şırnak'ta desteklenen projeler; 6 kilometre uzunluğunda sulama şebekesi kurulması, 500 hektarlık alanın sulamaya açılmasıyla 3 bin çiftçinin faydalanması, 200 dekar taşlık arazinin tarıma kazandırılmasıyla 40 çiftçinin faydalanması ve istihdama doğrudan katkı sağlanması, 42 dekar alanda sera kurulumu gerçekleştirilmesiyle 42 çiftçinin faydalanması, Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinde açılacak kütüphanelerle bölge halkının bilgiye, araştırma kaynaklarına ve eğitsel materyallere kolayca erişiminin sağlanması hedefleniyor.

5 proje için toplam 63,5 milyon TL destek sağlanacak. - ŞIRNAK