Şırnak'ta çiftçilere devlet destekli projeler tanıtılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devlet destekli yüzde 50 hibeli projeler, çiftçilere anlatılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde çiftçilere yönelik seminerler düzenleyerek devletin projelerini tanıtıyor. Arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, alabalık tesisleri, seracılık ve daha birçok alanda yüzde 50 hibeli projeler tanıtılıyor.

İlçeye gelen proje koordinatörleri, çiftçilere yönelik seminer düzendi. Burada devlet destekli projelerle ilgili bilgi veren personeller, 2 saatlik tanıtım seminerinde vatandaşlara hayata geçecek projeleri anlattı. Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, çiftçilerle toplantı yaptıklarını ve verimli geçtiğini söyledi. Aktaş, "Devletimizin yüzde 50 hibeli projelerini çiftçilerimizden bekliyoruz. İnşallah bu sayede çiftçilerimiz yararlanır" dedi. - ŞIRNAK