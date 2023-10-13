Şırnak'ta Berivanların Süt Sağma Yerlerinin İyileştirilmesi İçin Proje Onaylandı

Şırnak'ta berivanların (süt sağan kadın) süt sağma yerlerinin iyileştirilmesi içi yüzde yüz hibe destekli proje onaylandı. Proje, 2024 yılı mart ayı itibariyle hayata geçecek.

Beytüşşebap İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne sunduğu proje sayesinde ilçe genelindeki binlerce berivan için yüzde yüz devlet destekli projesini onayladı. Şırnak Valiliği ve GAP idaresi destekleriyle yapılacak olan proje, 2024 yılı mart ayı itibariyle hayata geçecek.

İlçe Tarım ve Oman Müdürü Salih Aktaş, proje ile ilgili müjdeyi yaylada süt sağan berivanları ziyaret ettiği sırada verdi. Aktaş, "Sonbahar aylarında ilçemizin yaylalarında son göçerlerimizi ve yaylada kalacak olan ailelerimizi ziyaret etmek için bütün yaylalara gidiyoruz. Besicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda berivanların yoğun kullandığı alanlarda iyileştirme projeleriyle daha hijyen ortamlarda süt sağmak için devletten yüzde yüz hibe olan berivan barınaklı yerlerin yapılması için proje hazırlamıştık. GAP ile Şırnak Valiliği ortaklığında hibe olacak olan proje bütün yaylalarımızda gelecek yıl bahar ayında hayata geçecek. Bundan daha önce güneş enerjili panel dağıtımı yapıldı ayrıca hayvanlar için sulaklar yapıldı. Yeri gelmişken buradan GAP idaresi çalışanlarına, valiliğimize ve müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Vatandaşımızın cebinden hiçbir şey gitmeyecek. Hepsi devlet destekli proje önümüzdeki sezon hayata geçecek" dedi. - ŞIRNAK