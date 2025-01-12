Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan 2024'te 426 Bin Yolcu Geçti

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılında 426 bin 902 yolcuya hizmet verirken uçak trafiği 7 bin 856 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı aralık ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 30 bin 268 oldu. Aralık ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 547'e ulaştı. Yük trafiği ise Kasım ayında toplamda 268 ton oldu.

2024 yılındaki 12 aylık Ocak, Aralık döneminde ise yolcu trafiği 426 bin 902, uçak trafiği 7 bin 856, yük trafiği de 4 ton 256 kilogram olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK