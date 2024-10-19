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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Eylül Ayında 36 Bin Yolcu Ağırladı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Eylül Ayında 36 Bin Yolcu Ağırladı
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2024 yılı Eylül ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 36 bin 23 yolcuya hizmet verirken, uçak trafiği ise 758'e ulaştı. Yılın ilk 9 ayında toplam yolcu trafiği ise 329 bin 160 olarak kaydedildi.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 yılı Eylül ayında 36 bin 23 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2024 yılı Eylül ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 36 bin 23 oldu. Eylül ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 757, dış hatlarda da 1 olmak üzere 758'e ulaştı. Yük trafiği ise toplamda 400 ton oldu.

2024 yılının ilk 9 ayı Ocak, Eylül döneminde ise yolcu trafiği 329 bin 160, uçak trafiği 6 bin 28, yük trafiği ise 3 ton 309 kilogram olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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