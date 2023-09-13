Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2023 Ağustos Ayında 38 Bin 797 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 yılı Ağustos ayında 38 bin 797 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2023 yılı Ağustos ayına ait yolcu uçak ve yük istatistiklerini paylaştı.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 yılı Ağustos ayında 38 bin 797 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2023 yılı Ağustos ayına ait yolcu uçak ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 38 bin 79 oldu. Ağustos ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 645'e ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise toplamda 388 ton oldu.

2023 yılının ilk 8 ayı (Ocak-Ağustos) döneminde ise yolcu trafiği 276 bin 313, uçak trafiği 4 bin 131, yük trafiği ise 2 bin 607 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK