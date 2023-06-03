Sinoplu çiftçiler çeltik fiyatlarındaki artışa dikkat çekti

MUSTAFA USTA

Sinoplu çeltik üreticisi Seyfettin Başoğlu, "Benim 300 liraya aldığım ilaca şimdi, 900 lira diyorlar. 600 lira artış var. Daha ot ilaçlarını almadık. Onlara ne kadar zam geldiğini bilmiyoruz. Eğer bu sene çeltik 16-17 lira olursa çiftçi zarar etmez" dedi. Üretici Birol Güler ise, "Çeltik 20 liranın üstünde olursa zarar etmeyiz. Hiçbir çiftçi zarar etmez" diye konuştu.

Sinop'ta çeltik üreten çiftçiler, bu sene yağan yağmurlardan dolayı çeltik ekimine geç kaldıklarını belirtti. Çeltik ekicisi Seyfettin Başoğlu şunları söyledi:

"BEN 5 SENE ÇELTİĞİ AYNI FİYATTAN SATTIĞIMI BİLİYORUM"

"Şu anda çeltiği ekmemiz lazımdı ama daha ekemedik. Belki 10 gün daha ekemeyeceğiz. Havaların yağışlı olmasından dolayı tarlada çalışamıyoruz. Toprak ıslak olduğu için işleyemiyoruz. Tohumu zamlı aldık, ilacı zamlı aldık. Benim 300 liraya aldığım ilaca şimdi 900 lira diyorlar. 600 lira artış var. Tabi daha ot ilaçlarını almadık. Onlara ne kadar zam geldiğini bilmiyoruz. Eğer bu sene çeltik 16,17 lira olursa çiftçi zarar etmez ama aynı fiyattan giderse zarar eder. Çeltik işi belli olmuyor. Ben 5 sene çeltiği aynı fiyattan sattığımı biliyorum. Son 4,5 senedir arta arda 14'e kadar geldi ama yarın ne olur bilemiyoruz. Ürünü çıkarmayınca ve fiyat açıklanmayınca bir şey diyemiyoruz."

"ÇELTİK 20 LİRANIN ÜSTÜNDE OLURSA ZARAR ETMEYİZ"

Çeltik ekicisi Birol Güler ise, "Havalar yeni ısınmaya başladı. Çeltik ekimi yeni yeni başlıyor. Ben geçen sene 24 Mayıs'ta tohum atmıştım ama bu sene daha tarlaları hazırlıyoruz. Gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Gece vakti traktörler de çalışıyor. Tohum şu anda 30, 33 lira. Eğer biz bu maliyete çeltik 20 liranın üstünde olursa zarar etmeyiz. Hiçbir çiftçi zarar etmez" dedi.